Şükrü Özyıldız'ın yeni imajına sevgilisi Sibil Çetinkaya'dan yorum: "Yakışıklılıkta bir fark göremedim"
Oyuncu Şükrü Özyıldız, yeni projesi için adeta bambaşka birine dönüştü. Sevgilisi ise Özyıldız'ın bu yeni haline tepkisiz kalmadı
Şükrü Özyıldız, yeni projesi için adeta tanınmaz hale geldi. Sokakta yaşayan bir karakteri canlandıran Özyıldız, rolü gereği uzun saç ve sakal taktırarak bambaşka bir görünüm kazandı.
Setten kareleri, "Evet, evet, benim" notuyla takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, yeni görünümüyle hayranlarını şaşırttı.
Uzun süredir Şükrü Özyıldız'la aşk yaşayan Sibil Çetinkaya da sevgilisinin bu karelerine ilgisiz kalamadı.