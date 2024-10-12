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        Haberler Magazin Şükrü Özyıldız'ın yeni imajına sevgilisi Sibil Çetinkaya'dan yorum: "Yakışıklılıkta bir fark göremedim" - Magazin haberleri

        Şükrü Özyıldız'ın yeni imajına sevgilisi Sibil Çetinkaya'dan yorum: "Yakışıklılıkta bir fark göremedim"

        Oyuncu Şükrü Özyıldız, yeni projesi için adeta bambaşka birine dönüştü. Sevgilisi ise Özyıldız'ın bu yeni haline tepkisiz kalmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:34
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        Şükrü Özyıldız, yeni projesi için adeta tanınmaz hale geldi. Sokakta yaşayan bir karakteri canlandıran Özyıldız, rolü gereği uzun saç ve sakal taktırarak bambaşka bir görünüm kazandı.

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        Setten kareleri, "Evet, evet, benim" notuyla takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, yeni görünümüyle hayranlarını şaşırttı.

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        Uzun süredir Şükrü Özyıldız'la aşk yaşayan Sibil Çetinkaya da sevgilisinin bu karelerine ilgisiz kalamadı.

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        Çetinkaya'nın "Yakışıklılıkta bir fark göremedim" yorumuna esprili bir yanıt veren Şükrü Özyıldız, "Göz doktorunu ertelemeyelim demiştim" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Şükrü Özyıldız
        #Sibil Çetinkaya
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