Şükür Türkan'dan 10 yıldır haber yok!

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de, 10 yıl önce sır olan Şükür Türkan E.’nin şüpheli kaybında şoke edici gelişmeler yaşandı. Anne Fatma ve baba Mustafa’nın kızları kaybolduktan sonra çevrelerine söyledikleri yalanı kanıtlamak için komşularının çocuğunun fotoğrafını, sosyal medyada torunlarıymış gibi paylaştığı ortaya çıktı.

Karı koca hata yaptıklarını söyledi, özür diledi. Vazgeçme ekibi, Şükür Türkan’ın kimliğini 10 yıl önce kaybolduğu evde buldu. Kızının kimliğini 10 yıldır ilk kez gördüğünü söyleyen baba Mustafa karısını suçladı; “Karım ihanetini gizlemek için bana kumpas kuruyor” dedi.

Anne Hatice ise kimliği, kızları kaybolduktan sonra babasının bulduğu iddiasını sürdürdü. Şükür Türkan’ın çatı katında bulunan kıyafetleri canlı yayında ortaya çıktı. Anne Fatma, kıyafetleri kızları kaybolduktan sonra çatı katına kaldırdığını söylese de, kıyafetlerin deforme olmaması dikkatleri çekti.

“15 yaşındaki Şükür Türkan öldürüldü mü?” sorusunun yanıtı araştırılıyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de.