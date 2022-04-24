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Malatya'da sulama kanalına düşen çiftçi hayatını kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde, traktörünün tankerine su doldurmak için geldiği sulama kanalına düşen çiftçi hayatını kaybetti

Sulama kanalına düşen çiftçi boğuldu
Sulama kanalına düşen çiftçi boğuldu
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DHA

Malatya'nın Darende ilçesinde, sulama kanalına düşen çiftçi Mustafa Akkoyun (67), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Darende'ye bağlı Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mustafa Akkoyun, traktörünün tankerine su doldurmak için geldiği sulama kanalına dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suda arama yapan dalgıçlar, Akkoyun'u düştüğü yerde boğulmuş olarak buldu. Mustafa Akkoyun'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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