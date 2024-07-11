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        Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Cesedin 53 yaşındaki M.A.'ya ait olduğunu belirlenirken jandarma soruşturma başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:33 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:33
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        Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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        Tarsus'a bağlı Karaçerçili Mahallesi'nde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiyeye ekipleri sevk edildi.

        Kanaldan çıkarılan cesedin M.A.'ya (53) ait olduğunu belirledi.

        Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

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        #mersin tarsus
        #sulama kanalı
        #ceset
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