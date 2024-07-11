Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Cesedin 53 yaşındaki M.A.'ya ait olduğunu belirlenirken jandarma soruşturma başlattı.
Giriş: 11.07.2024 - 12:33 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:33
Tarsus'a bağlı Karaçerçili Mahallesi'nde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiyeye ekipleri sevk edildi.
Kanaldan çıkarılan cesedin M.A.'ya (53) ait olduğunu belirledi.
Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.
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