Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamSular çekilince göründü... Vatandaşlar şaşkınlık yaşadı - Haberler
ABONE OL

Sular çekilince tarihi Hicaz Demiryolu hattı göründü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sulama amaçlı olarak 1967 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin yüzde 5'e düşmesiyle; su altında kalan demiryolu köprüsünün ayakları ile Hicaz Demiryolu hattı ortaya çıktı

Sular çekilince göründü... Vatandaşlar şaşkınlık yaşadı - Haberler
AA

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi düşünce eski demiryolu ve köprü gün yüzüne çıktı.

İslahiye ve Amik ovalarındaki tarım arazilerinin sulanması amacıyla 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı'ndaki su oranı yüzde 5'e kadar düşünce, daha önce su altında kalan ve ilçeyi Suriye'ye bağlayan Fevzipaşa-Meydanekbek demiryolu hattı ile köprü ortaya çıktı.

Suların çekilmesiyle ilk defa yıkılan köprüye ulaşan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, uzun yıllar sonra baraj altında kalan demiryolundaki ray kalıntıları ile yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki bazalt taşından yapılan eski demiryolu köprüsünün gün yüzüne çıktığını belirterek, "Eğer mevsimsel yağışlar olsaydı bunlar görünmeyecekti" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğa tutkunu öğretmen salgında evde kalarak örnek oluyor
YAŞAMDoğa tutkunu öğretmen salgında evde kalarak örnek ...
Kastamonu'daki Kahin Tepe kazıları heyecanlandırıyor
YAŞAMKaradeniz'deki Göbeklitepe heyecanlandırıyor
46 yılda sokağa atılan 100 bin kitabı toplayıp, dükkan açtı
YAŞAM46 yılda biriktirip dükkan açtı!
Alp Dağları yerine Kaçkarlar'ı tercih ettiler
YAŞAMAlp Dağları yerine Kaçkarlar'ı tercih ettiler
10 Ocak Süper Loto sonuçları 2020 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
YAŞAM10 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları
Çok dikkatli bakınca anlaşılıyor! Kim olduklarını tahmin edebildiniz mi? - Haberler
YAŞAMÇok dikkatli bakınca anlaşılıyor
Venüs Oğlak'a geçiyor! İşte burçlara etkileri - Haberler
YAŞAMOğlak burcundaki Yeniay neler getirecek?
Şans Topu sonuçları 2020! Milli Piyango Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM10 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 11 Ocak 2021 Pazartesi
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Ev yapımı dudak peelingi nasıl yapılır? Dudak dolgunlaştırıcı peeling tarifi!
YAŞAMEv yapımı dudak peelingi nasıl yapılır?