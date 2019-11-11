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Sular ne zaman gelecek? 11 Kasım İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Kasım'da İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintilerinden Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kartal, Sancaktepe, Sultangazi olamk üzere 6 ilçe etkilenecek. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 11 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintileri

Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 11 Kasım Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'da Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kartal, Sancaktepe ve Sultangazi ilçelerinde 11 Kasım Pazartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ VAR?

İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-11 08:46:16.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Güzelyurt Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-11 09:42:51.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Rami Cuma Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-11 08:36:13.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Molla Fenari Mah,Beyazıt Mah,Alemdar Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-11 09:24:20.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Orta Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-11 09:58:56.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler:Sarıgazi Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-11 09:46:54.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Cebeci Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-11 09:31:00.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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