Sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi programı 4 Aralık 2025

Ankara su kesintisi, barajlardaki su azlığı sebebiyle yaşanıyor. 4 Aralık tarihli mevsimsel kuraklık nedeniyle barajlardaki su kaynaklarında yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle birçok ilçede su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Peki, Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

AKYURT

Arıza Tarihi: 4.12.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 4.12.2025 18:00:00

Detay: Sayın abonelerimiz, Mevsimsel kuraklık nedeniyle Barajlarımızdaki su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yapılacaktır. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız.Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

REKLAM

Etkilenen Yerler: Balıkhisar Mahallesinin bir kısmı - Büğdüz Mahallesi Sanayi Bölgesi bir kısmı -Güzelhisar Mahallesi Sanayi Bölgesi bir kısmı-Çınar Mahallesi Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

ÇAMLIDERE Arıza Tarihi: 4.12.2025 09:15:00 Tamir Tarihi: 4.12.2025 13:30:00 Detay: Çamlıdere İlçesi Ömerağa mahallesi Beşbeyler Caddesinde Ø90'lık PVC Ana iletim hattında oluşan arıza nedeni İle plansız su kesintisi uygulanacaktır. (Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz) Etkilenen Yerler: Ömerağa Mahallesi, Orta Mahalle ÇANKAYA Arıza Tarihi: 4.12.2025 09:30:00 Tamir Tarihi: 4.12.2025 18:00:00 Detay: Çankaya ilçesi : Beytepe mahallesi 1800 sokak ile umut sokak köşe de bulunan Q110 luk pe boru arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Suyun üst kotlara erişim Saati : 19.00 REKLAM Etkilenen Yerler: Beytepe mahallesi 1800 ,1790,1807,1799,1804,1805 ve civarı ELMADAĞ Arıza Tarihi: 4.12.2025 09:30:00 Tamir Tarihi: 4.12.2025 15:00:00 Detay: Plansız su kesinti tarihi: 04.12.2025- saat 09:30 Tamir tarihi: 01.12.2025- Saat 15:00 Suyun verilmesinden sonra üst kotlara ulaşma saati:17:00 olarak öngörülmektedir. Detay: elmadağ hasanoğlan bahçelievler mahallesi ahmetyesevi caddesindeki pe 110 dağıtım şebeke hattındaki arızadan dolayı plansız su kesintisi yapı Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Bahçelıevler mahallesı fatıh mh alt kısımları GÖLBAŞI Arıza Tarihi: 4.12.2025 10:00:00 REKLAM Tamir Tarihi: 4.12.2025 16:00:00 Detay: Gölbaşı İlçesi Kızılcaşar Mahallesi 2669 sokak Ø 90 lık pvc içme suyu deplase çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.Suyun verilmesinden sonra üst kotlara ulaşma saati:17:00 olarak öngörülmektedir.Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Etkilenen Yerler: Tek Yapı Kooperatifi. POLATLI Arıza Tarihi: 4.12.2025 11:05:00 Tamir Tarihi: 4.12.2025 17:00:00 Detay: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Büklüm Sokak içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır. Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi bir kısmı REKLAM KAZAN Arıza Tarihi: 4.12.2025 12:00:00 Tamir Tarihi: 4.12.2025 23:00:00 Detay: YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,SARAY MAH SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR,SABIR ANLAYISINIZ İÇİN TESEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERIZ