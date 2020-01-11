Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 11 Ocak Cumartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bakırköy, Başakşehir, Beyoğlu, K.Çekmece ve Sultangazi ilçelerinde 11 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 11 OCAK 2020
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilköy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-11 09:20:43.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Güvercintepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-11 09:53:44.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kemankeş Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-11 09:49:25.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yarımburgaz Mah,Atakent Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-11 00:13:22.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-11 10:03:56.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-11 09:28:57.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İsmetpaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-11 10:24:44.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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