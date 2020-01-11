Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 11 Ocak Cumartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bakırköy, Başakşehir, Beyoğlu, K.Çekmece ve Sultangazi ilçelerinde 11 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 11 OCAK 2020

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-11 09:20:43.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-11 09:53:44.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kemankeş Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-11 09:49:25.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah,Atakent Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-11 00:13:22.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-11 10:03:56.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-11 09:28:57.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.