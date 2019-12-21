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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 21 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Başakşehir, Fatih, Maltepe, Sancaktepe ve Sarıyer ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 21 Aralık Cumartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir, Fatih, Maltepe, Sancaktepe ve Sarıyer ilçelerinde 21 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 21 ARALIK 2019

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Güvercintepe Mah,Altınşehir Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-21 08:52:33.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Seyyid Ömer Mah,Haseki Sultan Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-21 10:40:12.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Altıntepe Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-21 10:02:45.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler:Paşaköy Mah,Mevlana Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-21 09:36:10.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-21 10:40:56.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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