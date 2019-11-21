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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 21 Kasım İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Kasım Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beykoz, Sultangazi, Çekmeköy ve Şişli ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 21 Kasım Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beykoz, Sultangazi, Çekmeköy ve Şişli ilçelerinde 21 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 21 KASIM 2019

İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Zerzevatçı Mah,Çengeldere Mah,Yavuz Selim Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Soğuksu Mah,Örnekköy Mah,İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Çubuklu Mah,Çiftlik Mah,Polonez Mah,Elmalı Mah,Fatih Mah,Baklacı Mah,Acarlar Mah,Anadolu Hisarı Mah,Kavacık Mah,Mahmut Şevket Paşa Mah,Kanlıca Mah,Görele Mah,Gümüşsuyu Mah
Açıklama:Enerji Kesintisi Problemi
Başlama Tarihi:2019-11-21 06:22:50.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-21 08:25:43.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah
Açıklama:Enerji Kesintisi Problemi
Başlama Tarihi:2019-11-21 06:22:50.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Mecidiyeköy Mah,Gülbahar Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-21 06:34:47.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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