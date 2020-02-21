Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 21 Şubat Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir ve Şişli ilçelerinde 21 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 21 ŞUBAT 2020

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şamlar Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-21 11:02:59.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.