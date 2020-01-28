Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 28 Ocak Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bakırköy, Fatih ve Güngören ilçelerinde 28 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 28 OCAK 2020

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-28 09:52:39.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-28 10:18:37.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Sarıdemir Mah,Rüstempaşa Mah,Süleymaniye Mah,Yavuz Sinan Mah,Tayahatun Mah,Molla Hüsrev Mah,Beyazıt Mah,Balabanağa Mah,Demirtaş Mah,Molla Fenari Mah,Hacıkadın Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-28 08:17:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.