Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 3 Şubat Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Kadıköy ve Silivri ilçelerinde 3 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 ŞUBAT 2020
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Göztepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-03 09:44:56.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İkitelli Osb
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-03 07:38:20.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Pınar Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-03 09:19:47.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sahrayı Cedit Mah,Merdivenköy Mah,19 Mayıs Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-03 09:39:33.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Silivri Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-03 09:08:23.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR