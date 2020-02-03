Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 3 Şubat Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Kadıköy ve Silivri ilçelerinde 3 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 ŞUBAT 2020

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-02-03 09:44:56.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-02-03 07:38:20.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-02-03 09:19:47.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Sahrayı Cedit Mah,Merdivenköy Mah,19 Mayıs Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-02-03 09:39:33.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.