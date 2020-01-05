Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 5 Ocak Pazar günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Fatih ve Küçükçekmece ilçelerinde 5 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 5 OCAK 2019
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yunus Emre Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-05 12:11:38.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Cerrahpaşa Mah,Haseki Sultan Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-05 01:21:38.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hobyar Mah,Rüstempaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-05 03:27:55.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah,Halkalı Merkez Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-05 11:49:54.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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