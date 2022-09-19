Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Sular sular ne zaman gelecek? 19 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi sorgulama ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler?
ABONE OL

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Eylül 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Beykoz, Kadıköy, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde su kesintisi meydana geleceğini duyurdu. İşte İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi uygulanacak bölgeler ve kesinti saatleri...

Sular sular ne zaman gelecek? 19 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi sorgulama ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak yerleri ve suların saat kaçta geleceğini açıkladı. Evlerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlarımız "İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 19 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi duyuruları...

19 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2022 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2022 09:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Soğuksu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2022 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2022 10:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Maden Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 19.09.2022 11:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydıntepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2022 12:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2022 11:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yakınlarının ulaşamadığı genç boğulmuş!
GÜNDEM Yakınlarının ulaşamadığı genç boğulmuş!
Evini basıp, alacaklısını bıçakladı
GÜNDEM Evini basıp, alacaklı olduğu kişiyi bıçakladı
Son dakika: TFF’ye saldırıda flaş gelişme! Şüpheli tutuklandı
GÜNDEM TFF’ye saldırıda flaş gelişme! Şüpheli tutuklandı
İstanbul'da 2 polis memuruna silahlı saldırı!
GÜNDEM İstanbul'da 2 polis memuruna silahlı saldırı!
Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in ölüm nedeniyle ilgili kızından açıklama - Güncel haberler
GÜNDEM Haluk Pekşen'in ölüm nedeniyle ilgili kızından ...
TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı
GÜNDEM TOKİ başvuru detayları
PMYO sonuçları açıklandı mı? PA ile PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
GÜNDEM PMYO sonuçları açıklandı mı?
Karadeniz'de tehlike büyüyor! Onlar da kuruyor...
GÜNDEM Karadeniz'de tehlike büyüyor!
Rus turist, anne ve babasını çekiçle öldürdü!
GÜNDEM Rus turist, anne ve babasını çekiçle öldürdü!
Van'da 3 organizatör tutuklandı
GÜNDEM Van'da 3 organizatör tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.