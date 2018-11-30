Şule Çet'in Adli Tıp raporu açıklandı: Tıbben bilinemiyor, adli tahkikat yapılsın

Ankara'da bir plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin soruşturmada, beklenen Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Raporda, Çet'in genel ağır beden travması nedeniyle cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı konusunda kesin bir değerlendirme yapılamadığı belirtildi. Ayrıca Çet'in kendisinin atladığı yoksa itildiği ya da öldürüldükten sonra mı atıldığı hususunun da tıbben bilinemediği görüşüne yer verildi.

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre, 29 Mayıs 2018'de yaşanan olay sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çet'in kesin ölüm nedeninin tespiti için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na göndermişti.

Soruşturmanın seyrini yakından etkileyeceği belirtilen Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu hazırladığı raporu savcılığa gönderdi. Üç profesör, bir doçent, bir uzmanın imzasının bulunduğu 21 sayfalık raporda şu ifadeler yer aldı:

ADLİ TAHKİKAT İLE AYDINLATILSIN

* "Otopsisinde alınan doku örneklerinin yapılan tetkikinde idrarda tespit edilen Mirtazapinin depresyon, uyku bozuklukları tedavisinde kullanılan ilaç etken maddesi olduğu, kanda ve göz içi sıvısında tespit edilen etil alkolün ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı, aranan diğer toksik maddelerin bulunmadığı dikkate alındığında kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi deliller bulunmadı."

* "Otopsisinde ağır genel beden travması bulguları olması nedeniyle cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda kesin bir değerlendirme yapılamadığı, olayın adli tahkikat ile aydınlatılması uygundur."

* "Sorulduğu üzere düşme öncesi travmaya maruz kalıp kalmadığı, düşme olayının kendi iradesiyle mi meydana geldiği, kazara mı oluştuğu veya bir başkası ya da başkalarının etkisiyle mi meydana geldiği, düşme esnasında şuurunun yerinde olup olmadığı ve öldürüldükten sonra atılıp atılmadığı hususun tıbben bilinemediği, olayın adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliğiyle mütalaa olunur."

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