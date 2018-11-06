Ankara’da lüks bir plazanın 20. katından atılarak öldürüldüğü iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet’le (23) ilgili yürütülen soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı.

Çet’in telefonundan ve bilgisayarından alınan imaj örneklerinde yapılan incelemeler sonucu 200 sayfalık rapor hazırlandı.

Paşa Alyurt'un Milliyet'teki haberine göre, raporda, Çet’in bilgisayarındaki web geçmişi ile silinen web geçmişlerinde yapılan aramalarda, “intihar ve intihara özendirici” herhangi bir belge ve bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Çet’in avukatı Umur Yıldırım ise Olay Yeri İnceleme’ye ait fotoğraflarda Şule’nin el çantasının koptuğunun görüldüğünü iddia etti.

Yıldırım, “Şule’nin daha önce ev arkadaşına olay günü gönderdiği mesajlarla birlikte değerlendirildiğinde, el çantasının kopması onun, o gece oradan çıkmak istediği ihtimalini doğuran en büyük delil. Bu durum tanık ifadesiyle ofisin sahibi tarafından da doğrulandı” diye konuştu.

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