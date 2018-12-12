İzmir'de 8 Aralık'ta hasta yakınının saldırısı sonucu saçı koparılan 24 yaşındaki Şule Dinç, yaşadıklarını anlattı.

AA'nın haberine göre; Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi'nde kendisine zarar veren bir kişinin bileklerinde kesi olduğu çağrısı üzerine 112 Acil Servis ekibiyle söz konusu adrese gittiklerini belirten Dinç, olay yerinde kaotik bir ortam olduğunu ifade etti.

Alkollü olan yaralı kişinin bir içki şişesinin kırılan camıyla kendisine zarar verdiğini gördüğünü aktaran Dinç, şahsın saldırgan bir tutum içinde olduğunu, kendisini sakinleştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Ambulansa almayı başardıkları kişinin, saldırgan tutumlarını burada da sürdürmesi üzerine polise haber verildiğini ifade eden Dinç, hastaya da "Bu şekilde davranmaya devam edersen sana yardımcı olamayız" şeklinde uyarıda bulunduklarını dile getirdi.

ACİLE SIĞINDI

Hastanın yakını olduğunu söyleyen bir kız ve polis memuru eşliğinde yaklaşık 6 dakika içinde Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine geldiklerini belirten Dinç, burada yaşananları şöyle anlattı: "Hasta, ana sedyeden hastanenin iç zeminindeki platforma kendisini attı. Bu sırada ayağımın üzerine düştü. Büyük bir acı yaşadım ancak hastanın alkollü olması nedeniyle muhtemel bir darp olayı yaşamamak için ani tepki vermek istemedim. Bu sırada hastayla birlikte gelen yakını küfür ve hakaret etti. 'Sen vatandaşa böyle davranamazsın' diye bağırınca 'Bir şey yapmıyorum' karşılığını verdim ve sonrasını hatırlamıyorum."

Bir süre bilinç kaybı yaşadığını dile getiren Dinç, gözünü açtığında kafasının üzerinde elleri fark ettiğini ve oradan oraya çekiştirildiğini dile getirdi.

Çevredeki bir kişinin uyarısıyla acile sığındığını kaydeden Dinç, "Saldırganlar olduğum bölüme girmeye çalışıyordu. Tedavim devam ederken dışarıda bir tutam saç olduğu söylendi. Sonrasında saçımın koparıldığı ortaya çıktı. Yaralarını kendi ellerimle sardığım insanlar tarafından hiçbir eksiğim yanlışım, hatam ve suçum olmadığı halde bu hale getirildim. Kısaca yaralarını sardığım eller beni bu hale getirdi." diye konuştu.

"AĞRILARIM DEVAM EDİYOR"

Dinç, olay sonrası polise giderek şikayetçi olduğunu, yaşananları hak etmediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Hakkımı yasal çerçevede arayacağım. Olay sonrası yaşadığım stres bozukluğuna bağlı bir süre görevimin başında olamayacağım. İlk darp sonrası 2 gün, şu anda da 10 günlük bir psikiyatri raporum var. Baş, boyun ve bel bölgemde darbeye bağlı ağrılarım devam ediyor. Saçlarımın kontrollü bir şekilde beklenen hız ve güçte uzama sağlanmazsa kalıcı hasar olabileceği söylendi. İnşallah kalıcı bir hasar olmaz ama eğer böyle bir durum oluşursa bunu da ayrıca adli mercilere bildireceğim."

Bu arada şikayet üzerine Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen hasta yakını B.Ç. (16), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.Ç'nin polise, "Ambulans geç geldi, kötü muamelede bulundular. Sedyeden de düştüğünü görünce kendimi kaybetmişim." dediği öğrenildi.

Ambulansa zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan M.K. de emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ