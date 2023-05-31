Şule isminin anlamı nedir?

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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Şule isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ŞULE ADININ ANLAMI NEDİR?

Şule ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Şule adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Şule isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

ŞULE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Şule ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Alev, ateş alevi. Gözü gönlü tok.

ŞULE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Şule ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Şule adını koymak caizdir.

ŞULE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Şule ismini kullanan 37.558 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Şule ismini kullanan 6.992 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Şule ismini kullanan 3.348 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Şule ismini kullanan 2.004 kişi bulunmaktadır.

ŞULE ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Şule ismindekiler hayata iyimser bir gözle bakar. Çevresindekiler üzerinde ilham yaratır. Kelimelerle arası oldukça iyidir, bu yüzden yazı ve konuşma becerileri gelişmiştir. Şarkı söyleme, öğretmenlik gibi mesleklerde başarılı olabilirler.

Pozitif tarafları: Arkadaş canlısı, yardımsever, zarif.

Negatif tarafları: Bazen sığ olabilir, dedikodu yapabilir.

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