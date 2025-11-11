Şule Yüksel Şenler'in 'Yankılar' sergisi AKM'de açılıyor

Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in düşünsel kesişimini merkeze alan "Yankılar" sergisinin ikinci etabı, 14 Kasım Cuma günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açılacak.

Şule Yüksel Şenler Vakfından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi ve vakfın onursal başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 30 Mart'ta Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirilen ilk etabın ardından, serginin ikinci etabı AKM'de yapılacak.

"Yankılar" sergisinin ilk etabı Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirilmişti.

Geleneksel bir biyografi anlatımının ötesine geçerek, Doğu ile Batı, inanç ile direniş arasında bir diyalog kuran serginin merkezinde yer alan yankı kavramı, sadece sesin tekrarı değil, devamlılığın, yansımanın ve dönüşümün estetik bir simgesi olarak ele alınıyor.

Şule Yüksel Şenler Vakfı ve The Malcolm X & Dr. Betty Shabazz Memorial and Educational Center işbirliğiyle hayata geçirilen sergide ziyaretçiler, kelimelerin ve inançların sınırları aşarak nasıl ortak bir adalet çağrısına dönüştüğünü deneyimlemeye davet ediliyor.