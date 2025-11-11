Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Resim Şule Yüksel Şenler'in 'Yankılar' sergisi AKM'de açılıyor

        Şule Yüksel Şenler'in 'Yankılar' sergisi AKM'de açılıyor

        Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in mirasını yaşatacak "Yankılar" sergisi, 14 Kasım'da İstanbul'da açılacak. Serginin BM'deki ilk etabının ardından ikinci etabının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımlarıyla AKM'de yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 13:15 Güncelleme: 11.11.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şule Yüksel Şenler'in 'Yankılar' sergisi AKM'de açılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in düşünsel kesişimini merkeze alan "Yankılar" sergisinin ikinci etabı, 14 Kasım Cuma günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açılacak.

        Şule Yüksel Şenler Vakfından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi ve vakfın onursal başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 30 Mart'ta Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirilen ilk etabın ardından, serginin ikinci etabı AKM'de yapılacak.

        &quot;Yankılar&quot; sergisinin ilk etabı Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirilmişti.
        &quot;Yankılar&quot; sergisinin ilk etabı Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirilmişti.

        Geleneksel bir biyografi anlatımının ötesine geçerek, Doğu ile Batı, inanç ile direniş arasında bir diyalog kuran serginin merkezinde yer alan yankı kavramı, sadece sesin tekrarı değil, devamlılığın, yansımanın ve dönüşümün estetik bir simgesi olarak ele alınıyor.

        Şule Yüksel Şenler Vakfı ve The Malcolm X & Dr. Betty Shabazz Memorial and Educational Center işbirliğiyle hayata geçirilen sergide ziyaretçiler, kelimelerin ve inançların sınırları aşarak nasıl ortak bir adalet çağrısına dönüştüğünü deneyimlemeye davet ediliyor.

        REKLAM

        Sergi dört tematik bölüme ayrılıyor

        Sergi, Malcolm'un Yolu-Şule'nin Yolu, Malcolm'un Ateşi-Şule'nin Işığı, Çağrı ve Malcolm'un Kalbi-Şule'nin Aklı olmak üzere dört tematik bölümden oluşuyor.

        Malcolm'un Yolu-Şule'nin Yolu bölümünde, 1960'lı yıllardaki eşzamanlı hayat kesitleri ve dönüşüm yolculukları, dönemin ruhunu yansıtan siyah beyaz fotoğraflarla sunuluyor.

        Malcolm'un Ateşi-Şule'nin Işığı bölümünde yapay zeka teknolojisiyle yeniden üretilen seslerin ortak bir manifestoyu birlikte seslendirdiği bu alan, mekansal bir yankı yaratıyor.

        Çağrı bölümünde ise aynı açıya sahip iki hitap fotoğrafının üst üste bindirildiği yerleştirmede, izleyicinin konumuna göre görüntü dönüşüyor, bir açıdan Şule Yüksel Şenler, diğerinden Malcolm X görünür hale geliyor.

        Serginin kapanışı, Malcolm'un Kalbi-Şule'nin Aklı bölümünde de mektuplar, notlar ve eskizler iki figürün iç dünyasını açığa çıkarıyor. Ziyaretçiler, bu ortak mirasa kendi mektuplarını ekleyerek katılım sağlayabiliyor.

        "Yankılar" sergisi, 14-27 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şule Yüksel Şenler
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #yankılar
        #Emine Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Köprü inşaatında iskele çöktü! 3 kişi öldü!
        Köprü inşaatında iskele çöktü! 3 kişi öldü!
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişiyi öldürdü!
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişiyi öldürdü!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi