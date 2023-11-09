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        Haberler Magazin Şulemsi olarak da bilinen Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şule Kayatürk mesleği ne ve ne iş yapıyor?

        Şulemsi adıyla bilinen Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk mesleği ne?

        Şatafatlı hayatını sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Dilan Polat, geçtiğimiz gün aralarında eşi Engin Polat, ablası Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 12 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Polatgil olaylarının ardından fenomen Şulemsi adıyla bilinen Şule Kayatürk'te mercek altına alındı. Peki, Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk mesleği ne? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 15:09 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:09
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        Sosyal medyada "Şulemsi" adıyla bilinen Şule Kayatürk, Dilan Polat olayının ardından gündem olan isimlerden biri oldu. Arama motorlarında araştırılan: "Şulemsi adıyla bilinen Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk mesleği ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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        ŞULE KAYATÜRK KİMDİR?

        Ankara doğumlu olan Şule Kayatürk, sosyal medya fenomenleri arasındadır. 1.75 boyunda ve oğlak burcu olan Kayatürk, “Şulemsi” adıyla tanınmaktadır. Bir dönem 100 kilo olan isim, şimdilerde 54 kilodur.

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        Eşi Yasin Türk ile başladığı sosyal medya işinden sonra çift bir süreliğine ayrılmış fakat sonrasında Umre’ye gittikleri sırada çekildikleri fotoğrafla barıştıklarını duyurmuşlardır. Çiftin bir erkek çocukları vardır.

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        ŞULE KAYATÜRK MESLEĞİ NEDİR?

        Makyaj sanatçılığı, sosyal medya ve YouTube içerik üreticiliği gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren Şule Kayatürk’ün kendi adını taşıdığı güzellik merkezleri bulunmaktadır.

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        ŞULE KAYATÜRK EŞİ KİMDİR?

        Sosyal medyadan tanınan Yasin Türk, Şulemsi adıyla bilinen Şule Kayatürk'ün eşidir. Ankara doğumlu ve 32 yaşında olan Yasin Türk, amatör şarkıcılıkla da ilgilenmektedir.

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        Şule Kayatürk'ün bir dönem 100 kilo olduğu, şimdilerde 54 kiloya kadar düştüğü bilinmektedir. Kayatürk, yıllar içerisinde birçok estetik dokunuş yaptırarak bambaşka birine dönüşmüştür.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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