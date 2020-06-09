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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla ölü olarak ele geçirildi. Diyarbakır'da da düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

SOYLU: 445'E İNDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şırnak Silopi kırsalında iki terörist, Elazığ Görese Dağlarında iki terörist, toplam 4 terörist daha etkisiz hale getirildi... Yurt içi toplam terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşaallah... Biraz daha sabır ve gayret..." dedi.