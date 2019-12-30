HABERTURK.COM / Ajanslar

Sosyal medyada "polislerin intikam yemini" isimli bir videoda, Polis Akademisi'nde bir yemin törenine ilişkin görüntüler yayınlandı. Görüntüler üzerine İçişleri Bakanı Soylu konuya açıklık getirirken, Polis Akademisi de olaya ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşılan videoda Polis Akademisi öğrencilerinin, yüksek sesle söylenen kelimeleri tekrar ettikleri ve şu ifadeleri kullandıkları duyuluyor:

"Bismillâhirrahmânirrahîm. Ol deyince olduran, gönülleri iman gücüyle dolduran, Allah'a, Kuran'a, peygamberlere bayrağa ve silaha yemin olsun, şehitlerim rahat uyusun, gazilerim emin olsun, intikam, intikam, intikam daim olsun. Unutursak kanımız kurusun. Allah Türk'ü korusun. Amin."

SOYLU: O YÖNETİCİYİ GÖREVDEN ALDIK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyaya görüntüleri yansıyan polis meslek yüksekokulundaki yemin töreni ile ilgili bir soru üzerine, şöyle konuştu:

"Bu konuda çok iyi önlemler aldığımızı söylemek isterim. Tüm araştırmalarda polis ve jandarma, Türkiye'nin en güvenilir ilk 3 kurumu arasında çıkıyor. Polis okulunda böyle bir olay oldu, bu olay 2017'nin Mart ayında oldu ama bu tamamen 10 binlerce yetişen öğrenciden birkaçına yönelik bir tek yerde yaşanmış ve oradaki yöneticilerine yönelik bir olaydır ve biz de hemen o yöneticiyi orada görevden aldık. Bu 2 yıl önce yayınlanmıştı ve yayınlanır yayınlanmaz hemen reaksiyonumuzu gösterdik."

AKADEMİDEN AÇIKLAMA

Polis Akademisi Başkanlığı, sosyal medyada gündeme gelen video ile ilgili olarak gerekli işlemlerin yapıldığını ve idari tedbirlerin alındığını açıkladı.

Polis Akademisi Başkanlığı, sosyal medyada gündeme gelen “polislerin intikam yemini” isimli videoya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “29 Aralık 2019 tarihinde yeni bir olay gibi sosyal medyada dolaşıma sokulan videonun ilk kez 24 Mart 2017 tarihinde sosyal medyada paylaşıldığı ve söz konusu görüntülerin Mart 2017 tarihinde bir polis okulumuzda çekildiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak ilk tespit hitamı Bakanlık Makamının tasarrufları ile gerekli işlemler yapılmış ve idari tedbirler alınmıştır” denildi.