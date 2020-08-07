İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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