Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Sultan Hint filmi oyuncuları: Sultan filminin konusu nedir?

Sultan filmi televizyonda yayınlanınca seyirciler tarafından merak edildi. Yönetmenliğini Ali Abbas Zafar'ın üstlendiği Sultan filminin başrolünü Salman Khan üstleniyor. Sultan filminin konusu nedir? İşte Sultan Hint filmi oyuncuları...

Sultan Hint filmi oyuncuları: Sultan filminin konusu nedir?

Sultan filminin konusu şöyle; Sultan Ali Khan (Salman Khan) Haryana adında küçük bir kasabada yaşayan bir güreşçidir. Kazandığı bölgesel şampiyonluklar ona yetmemekte, günün birinde olimpiyat şampiyonu olabilmenin hayallerini kurmaktadır. Aynı kasabada yaşayan Aarfa'nın (Anushka Sharma) da kendine göre hedefleri vardır. Sultan karşılaştığı zorluklara ve içine düştüğü zor duruma rağmen, geçmişte yaptığı hataların üstesinden gelerek hem arenada, hem de özel hayatında gerçek bir dövüşçü gibi mücadele etmeyi öğrenecektir.

SULTAN HİNT FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen

Ali Abbas Zafar

Oyuncular

Salman Khan
Anushka Sharma
Marko Zaror
Ron Smoorenburg
Marrese Crump

Senaryo

Ali Abbas Zafar

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Selçuk Yöntem Yasak Elma dizisine mi katılacak?
TELEVİZYON Selçuk Yöntem Yasak Elma dizisine mi katılacak?
Kazara Aşk oyuncuları kim, gerçek isimleri ne? Kazara Aşk konusu ne?
TELEVİZYON Kazara Aşk oyuncuları ve konusu ne
Cam Tavanlar oyuncuları kim, gerçek isimleri ne? Cam Tavanlar konusu ve karakterleri ne?
TELEVİZYON Cam Tavanlar oyuncuları kim, konusu ne?
Sen Çal Kapımı oyuncuları kim yeni sezon oyuncuları isimleri ne? Sen Çal Kapımı konusu ne?
TELEVİZYON Sen Çal Kapımı yeni sezon oyuncuları tam kadro!
Gizli Kod filmi oyuncuları kimler? Gizli Kod filmi konusu nedir?
TELEVİZYON Gizli Kod oyuncuları kimler?
Çakallarla Dans 5 oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 5 filmi konusu nedir?
TELEVİZYON Çakallarla Dans 5 oyuncuları kimler?
TV Yayın akışı 30 Haziran 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYON TV Yayın akışı 30 Haziran 2021
Şahsiyet 2. bölüm tanıtım: Ben bir şey yapmadım ki... Siz yaptınız!
TELEVİZYON "Ben bir şey yapmadım ki... Siz yaptınız!"
Emmy Ödüllü dizi 'Şahsiyet' TV'de ilk kez izleyiciyle buluştu
TELEVİZYON Emmy Ödüllü dizi 'Şahsiyet' TV'de ilk kez izleyiciyle ...
Cam Tavanlar 4. bölüm tanıtımları: Aşk dolu bir bölüm geliyor!
TELEVİZYON Aşk dolu bir bölüm geliyor!