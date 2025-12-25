Sultanbeyli'de boya kaporta dükkanı yandı; 4 araç küle döndü

Yangın, saat 22.45 sıralarında Sultanbeyli ilçesi Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki boya kaporta dükkanında çıktı.

4 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek iş yerinde bulunan araçlara sıçradı. Alevlerden etkilenen 4 araç metal yığınına döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın üst katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ve araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.