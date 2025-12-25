Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sultanbeyli'de boya kaporta dükkanı yandı; 4 araç küle döndü | Son dakika haberleri

        Sultanbeyli'de boya kaporta dükkanı yandı; 4 araç küle döndü

        İstanbul Sultanbeyli'de 4 katlı binanın giriş katında bulunan boya kaporta dükkanında yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, dükkanda bulunan 4 araç yanarak kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 02:21 Güncelleme: 25.12.2025 - 02:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boya kaporta dükkanı yandı; 4 araç küle döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yangın, saat 22.45 sıralarında Sultanbeyli ilçesi Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki boya kaporta dükkanında çıktı.

        4 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek iş yerinde bulunan araçlara sıçradı. Alevlerden etkilenen 4 araç metal yığınına döndü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın üst katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ve araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yusuf Güney, serbest bırakıldı

        Şarkıcı Yusuf Güney, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Güney, sonrasında serbest bırakıldı

        #istanbul
        #haberler
        #sultanbeyli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        14 ülkeden İsrail'e kınama
        14 ülkeden İsrail'e kınama
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        Veerman PSV'de kaldı!
        Veerman PSV'de kaldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı