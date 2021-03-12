Kanlı pusunun faili amca yakalandı 0:00 / 0:00

DHA

Sultanbeyli'de Seher Elitaş ve ağabeyi Emrah Elitaş, otomobillerine binmek üzereyken, miras meselesi yüzünden aralarının açık olduğu amcaları Nusret Elitaş tarafından silahlı saldırıya uğradı.



Kurşunların hedefinde olan kardeşlerden Seher olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan ağabeyi Emrah hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, saldırgan amcayı yakalamak için çalışma başlattı. Nusret Elitaş, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro ekipleri ve Sultanbeyli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonrası Ümraniye'de yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, zanlının saldırıda kullandığı silah olay yeri yakınlarında bulunan bir evin bahçesinde bulundu. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Öte yandan hastanede tedavisi süren Emrah Elitaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.