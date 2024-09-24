Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sultangazi'de balık dağıtımı | Son dakika haberleri

        Sultangazi'de balık dağıtımı başladı

        İstanbul'un Sultangazi Belediyesi, ilçede balık dağıtımına başladı. Bu yıl ilk balık dağıtımı Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi önünde gerçekleşti. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Ekiplerimiz, 15 mahallemizde de vatandaşlarımıza taze balık dağıtımı gerçekleştirecek" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 17:22 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sultangazi'de balık dağıtımı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Balık sezonunun başlamasıyla tezgahlar balıkla dolarken, İstanbul'un Sultangazi Belediyesi de vatandaşlara balık dağıtımına başladı.

        Bu yılın ilk balık dağıtımı Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen balık dağıtımı, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da tonlarca balığı vatandaşlara dağıttıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun şöyle konuştu:

        "Yeni balık sezonu bolluk ve bereketle başladı. Biz de balık sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşlarımıza taze balık dağıtımına başladık. Ekiplerimiz, 15 mahallemizde de vatandaşlarımıza taze balık dağıtımı gerçekleştirecek.

        Amacımız sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm komşularımıza ulaşmak. Çünkü biz, mutluluğun paylaştıkça çoğaldığına inanıyoruz. Komşularımızla balık sezonunun bolluk ve bereketini paylaşmak bizleri de mutlu ediyor. İnşallah bu yıl da yine tonlarca balığı komşularımıza dağıtacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #istanbul
        #sultagazi belediyesi
        #balık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Heyecanlarını paylaştılar
        Heyecanlarını paylaştılar
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?