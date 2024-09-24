Sultangazi'de balık dağıtımı

Balık sezonunun başlamasıyla tezgahlar balıkla dolarken, İstanbul'un Sultangazi Belediyesi de vatandaşlara balık dağıtımına başladı.

Bu yılın ilk balık dağıtımı Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen balık dağıtımı, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da tonlarca balığı vatandaşlara dağıttıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun şöyle konuştu: