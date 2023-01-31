Sultangazi'nin kitap kafeleri artıyor

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İHA

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki Kitap Kafe'lerin sayısını gün geçtikçe artırıyor. Malkoçoğlu, Uğur Mumcu, Yayla, Cumhuriyet ve Habipler mahallelerinde yüzlerce kitap seçeneğiyle hizmet veren kitap kafelere bir yenisi daha ekleniyor. Binlerce kitap seçeneği sunan Kitap Kafe'lerin 6'ncısı Gazi Mahallesi'ne yapılıyor. Ozan Kıvırcık Ali Parkı'na yapılan Kitap Kafe'nin kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.

"KİTAP KAFE SAYIMIZI 6'YA ULAŞTIRDIK" Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sadece gençlerimiz değil, tüm vatandaşlarımız istediği kitaba erişebilsin diye ilçemizdeki kütüphanelerin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Tüm komşularımızın kitaplara rahatlıkla ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz Kitap Kafe'lerimizin sayısını artırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mahallesi'ne yaptığımız Kitap Kafe ile birlikte toplam kitap kafe sayımızı 6'ya ulaştırdık" dedi.