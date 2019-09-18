Sulu Köfte Tarifi, Nasıl Yapılır?
Özellikle kışın severek yaptığımız ve tükettiğimiz sulu köfte hem doyurucu hem de vitamin açısından zengin bir yemektir.
Sulu Köfte Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 1 çorba kaşığı domates salçası
- Bir buçuk kahve fincanı kırık pirinç
- 1 demet maydanoz
- 3 bardak et suyu veya sade
- Yarım kilo kıyma
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızıbiber
- Yeteri kadar tuz
- 2 çorba kaşığı margarin
- 1 limonun suyu
Sulu Köfte Tarifinin Yapımı:
- Bir Tencereye margarin ve ince ince doğranmış soğan konur tahta bir kaşık yardımı ile soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulur.
- Soğanlar renk değiştirmeye başlayınca tencereye 1 çorba kaşığı ılık suda eritilmiş domates salçası katılır.
- Ateşte bir iki kez çevirdikten sonra içine yarım demet kıyılmış maydanoz, bir kahve fincanı kırık pirinç ve et suyunu katılarak tencerenin kapağı örtülür ve pirinç pişince kadar orta ateşte tutulur.
- Diğer tarafta yarım kilo orta yağlı kıymaya yarım fincan kırık çiğ ve yarım demet kıyılmış maydanoz katılır.
- Yeteri kadar tuz, karabiber ve kırmızıbiber konur, kıyma yoğrularak malzemeyi iyice karıştırılır.
- Sonra Bu karışım Fındıklı ceviz arası büyüklükte parçalara bölünür ve her parça ıslak avuçta yuvarlanarak köfte durumuna getirilir.
- Köfteler hazırladıktan sonra pirinci iyice pişmiş olan tenceremizdeki kaynar suya atılır.
- Ocaktan almadan önce 1 limonun suyu dökülür bir taşım daha kaynatıldıktan sonra tencere ateşten alınır ve servis kâsesine boşaltılan sulu köfte sıcak sıcak servis yapılır.
- Terbiyeli yemek isteyenler de olabilir. Bu şekilde daha lezzetli olur.
Sulu Köfteyi Terbiyeli Yapmak İçin:
- 1 yumurta ve yarım limonun suyu birlikte iyice çırpılır sonra çırpmaya ara vermeksizin yemeğin suyundan yarım bardak kadarı azar azar katılır.
- Terbiye hazır olunca kaynayan tenceremizin içine dökülür.
- Biraz daha karıştırdıktan sonra tencere ateşten indirilir ve servis edeceğimiz kâselere boşaltılır.
- Afiyet olsun...
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