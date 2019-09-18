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Sulu köfte tarifi, nasıl yapılır?

Sulu köfte tarifi ve nasıl yapıldığı merak eden aşçı adayları pratik bir liste hazırladık. Her sofraya yakışan bir lezzet olan sulu köfte doyurucu olmasıyla akşam yemeklerinde yerini alıyor. İşte sulu köfte tarifi...

sulu köfte tarifi

Sulu Köfte Tarifi, Nasıl Yapılır?

Özellikle kışın severek yaptığımız ve tükettiğimiz sulu köfte hem doyurucu hem de vitamin açısından zengin bir yemektir.

 Sulu Köfte Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:

  • 1 adet soğan
  • 1 çorba kaşığı domates salçası
  • Bir buçuk kahve fincanı kırık pirinç
  • 1 demet maydanoz
  • 3 bardak et suyu veya sade
  • Yarım kilo kıyma
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızıbiber
  • Yeteri kadar tuz
  • 2 çorba kaşığı margarin
  • 1 limonun suyu

 

Sulu Köfte Tarifinin Yapımı:

  • Bir Tencereye margarin ve ince ince doğranmış soğan konur tahta bir kaşık yardımı ile soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulur.
  • Soğanlar renk değiştirmeye başlayınca tencereye 1 çorba kaşığı ılık suda eritilmiş domates salçası katılır.
  • Ateşte bir iki kez çevirdikten sonra içine yarım demet kıyılmış maydanoz, bir kahve fincanı kırık pirinç ve et suyunu katılarak tencerenin kapağı örtülür ve pirinç pişince kadar orta ateşte tutulur.
  • Diğer tarafta yarım kilo orta yağlı kıymaya yarım fincan kırık çiğ ve yarım demet kıyılmış maydanoz katılır.
  • Yeteri kadar tuz, karabiber ve kırmızıbiber konur, kıyma yoğrularak malzemeyi iyice karıştırılır.
  • Sonra Bu karışım Fındıklı ceviz arası büyüklükte parçalara bölünür ve her parça ıslak avuçta yuvarlanarak köfte durumuna getirilir.
  • Köfteler hazırladıktan sonra pirinci iyice pişmiş olan tenceremizdeki kaynar suya atılır.
  • Ocaktan almadan önce 1 limonun suyu dökülür bir taşım daha kaynatıldıktan sonra tencere ateşten alınır ve servis kâsesine boşaltılan sulu köfte sıcak sıcak servis yapılır.
  • Terbiyeli yemek isteyenler de olabilir. Bu şekilde daha lezzetli olur.

Sulu Köfteyi Terbiyeli Yapmak İçin:

  • 1 yumurta ve yarım limonun suyu birlikte iyice çırpılır sonra çırpmaya ara vermeksizin yemeğin suyundan yarım bardak kadarı azar azar katılır.
  • Terbiye hazır olunca kaynayan tenceremizin içine dökülür.
  • Biraz daha karıştırdıktan sonra tencere ateşten indirilir ve servis edeceğimiz kâselere boşaltılır.
  • Afiyet olsun...

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