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Suluova'da gökyüzünde ilginç görüntü

Amasya'nın Suluova ilçesinde merceksi bulut formu ortaya çıktı. Lenticular (merceksi) bulutlar pek çok kişi tarafından görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı

merceksi bulutlar
İHA

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulutların oluşturduğu ilginç görüntü objektiflere yansıdı.

İHA'nın haberine göre lenticular (merceksi) bulutlar kümesi Suluova'da görüntülendi.

Suluova'ya bağlı Akdağ'ın üzerindeki gökyüzünde oluşan lenticular (merceksi) bulutlar pek çok kişi tarafından görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere göre birbirlerinden ayrı parçalar halinde olan, düz mercek veya bademe benzeyen, dış hatları kesin olarak belli olan bulutlar, merceksi bulutlar olarak adlandırılıyor.

Bu bulutlar engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılıyor. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmenin olası olduğu belirtiliyor.

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