HABERTURK.COM

Sumak, Arapçada “koyu kırmızı” anlamına gelen “summaq” kelimesinden gelir. Akdeniz havzasında yetişen Rhus Coriaria çalılarından elde edilen meyvelerin kurutulması, öğütülmesi ve elek yardımıyla elenerek çekirdeklerinin çıkarılmasıyla elde edilen sumak, toz formunda bir baharattır. Sumak esasında anacardiaceae (kaju) familyasının bir üyesidir. Ekşi ve keskin tadı limon suyuna benzetilir. Bazı insanlar tarafından “kuru asit” olarak tanımlanan sumak, yiyeceğin doğal lezzetlerini ortaya çıkarması bakımından tuzun işlevine benzer bir işleve sahiptir. Peki sumak ne kadar tüketilmelidir? Sumak ekşisi nasıl kullanılır? İşte sumak ile ilgili bilinmeyenleri sizler için araştırdık.

Sumak Nasıl Tüketilir?

Sumak yemeklere ekşilik ve keskinlik katmak için marinasyonlara veya direkt yemeğin içinde katılabilir. Asitliği sebebiyle özellikle kuzu etli yemeklerle harika bir uyum sağlar. Sumak ile sadece 3 malzeme kullanarak ekşili bir salata sosu hazırlanabilir. Zeytinyağı, tuz ve sumak salatalarınıza katmak istediğiniz ekşiliği sağlayacaktır.

Sumak aynı zamanda sumak çayı veya sumak suyu olarak da kullanılabilir. Sumağın metabolizma hızlandırma ve vücuttaki toksinleri atma özelliğinden en etkili biçimde faydalanmak isteyenler öncelikle sumak çayı veya sumak suyu tüketmeyi tercih etmelidirler.

Sumak Ne Kadar Tüketilmeli?

Sumak, sumak çayı veya sumak suyu halinde günde en fazla 2-3 bardak tüketilmelidir. Etkisini en çok aç karnına tüketildiği zaman gösterir. Tavsiye edilen miktarın fazlası tüketilirse yan etkilere sebep olabilir.

Sumak Tozu Nasıl Kullanılır?

Sumak tozunun en sık kullanıldığı alan yemeklerdir. Faydaları saymakla bitmeyen ve birçok hastalığa çare olan sumak, yemek harici kullanım alanlarında öğütülmemiş halde yani tane formunda kullanılır. Sumak tozu yemeklerin yanı sıra sumak ekşisi yapımında da kullanılabilir.

Sumak Çayı Ne Zaman İçilmeli?

Sumak çayı boğaz ağrısı ve öksürüğe şifa olacağından bu hastalıklara yakalanıldığında günde en fazla 3 bardak içilmesi suretiyle tüketilebilir. Bir litre suya 100 gram sumak katıp kaynatarak evde kolaylıkla sumak çayı hazırlanabilir. Antimikrobiyal, antioksidan, kan şekeri düzenleyici ve DNA hasarı önleyici özelliklere sahip olan sumak veya sumak çayı günlük hayatta sıklıkla tüketilmelidir. Sumağın yüksek ateşli hastalıklarda, soğuk algınlıklarında ve karaciğer hastalıklarında tüketilmesi önerilir.

Sumak Ekşisi Nasıl Kullanılır?

Sumak ekşisi, sumaktan elde edilen yoğun kıvamlı, koyu kırmızı renkli bir sostur. Konulduğu yemeklere güçlü bir ekşi tat verir. Genellikle mercimek köftesi, kısır, salata gibi ekşi lezzetlerde kullanılan bir sostur. Sumak ekşisi özellikle Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinin yöresel yemeklerinde sıklıkla kullanılır. İçine sumak katılabilecek bütün yemeklerde sumak ekşisi de kullanılabilir.

Sumak hangi yemeklerde kullanılır?

Sumağın en iyi uyum sağladığı yiyecekler arasında ilk sırada nohut gelir. Nohut yemeklerinde, çorbalarda, humusta kısacası nohutun olduğu her tabakta sumak kendine bir yer bulur. Sumak, çeşitli soslar içerisine katılarak salatalara da ekşi lezzetini verir. Özellikle kuzu eti başta olmak üzere etli yemeklere, çorbalara ve sebze yemeklerinde kullanılabilir. Sumak katılan yemeklere biraz limon suyu eklenmesi sumağın yemeğe getireceği ekşi tadı destekler. Mercimek köftesi, kısır, zeytinyağlı dolma gibi çok sevilen ev yemeklerine oldukça yakışan sumağın miktarı kişinin damak tadına göre ayarlanmalıdır.

Sumak suyu nasıl hazırlanır?

Sumak suyu, bir bardak içe suyuna bir yemek kaşığı bal ve iki yemek kaşığı sumak katılarak hazırlanır. Sumak suyu, insan vücuduna detoks etkisi yaparak vücuttaki şişkinlikleri indirir, iştah açar, bayılmaları önler aynı zamanda etkili bir idrar söktürücüdür.. Sumak suyu ile gargara yapmak diş ağrılarını giderir.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

ÖNERİLEN VİDEO