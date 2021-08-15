Sümela'daki ayine Trabzonspor'un yıldızı da katıldı 0:00 / 0:00

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Enis Yıldırım'ın habarine göre, Sümela Manastırı'nda düzenlenen ayine Trabzonspor'un yıldız ismi de katıldı. Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen günde gerçekleştirilen ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un katılımıyla yapıldı. Ayinde Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas da yer aldı. Bartholomeos'un da bordo mavi maske takması dikkat çekti.

Ayin nedeniyle saat 08.00'dan sonra Maçka'dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmedi. Ayine andemi nedeniyle ayrılan 110 kişilik kontenjan dışında ziyaretçi kabul edilmedi. Sümela'daki Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği son ayin 15 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilmişti.