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"Ağustos ayını da ilave ettiğimiz zaman yaklaşık 300 bin civarında olmuş olacak. Dolayısı ile Sümela Manastırı eski cazibesinden ve ziyaretçilerinin orada arzu ettiği şeyi bulma açısından bir kayba uğramadı. Açılması ile birlikte daha yoğun bir ziyaretçi akımına uğrayacaktır."