İlk kez kış ayında manastırı ziyaret ettiğini dile getiren Bilir, şunları kaydetti:

"Yol biraz zorlu ama çıkış için güzel çalışma yapılmış. Bunun dışında manastır içerisi çok güzel. Birçok yer açılmış ve çok sayıda freski görebiliyoruz. Zaten manzaraya da diyecek yok. Hem Sümela Manastırı hem de manzara çok güzel ayrıca karlı havada buraya gelmek çok iyi oldu. Bu havada buraya gelmek güzel hem daha az insan var hem de daha fazla yeri sıra beklemeden gezebiliyoruz. Çok keyif aldık."