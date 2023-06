Suna Kan'a veda töreni

"O, HARİKA ÇOCUKLARIN YILDIZI"

Özden Toker ise Suna Kan ve kendisi gibi özel yetenekli çocukların yurt dışına devlet bursuyla gönderilmesi için çıkarılan 'Harika Çocuklar Yasası' olarak bilenen yasayı hatırlatarak, "Suna Kan, 'harika çocuk'lardan bir tanesi değil. Suna Kan, 'harika çocuk' olarak bu kanunun çıkmasına vesile olan çocuğun kendisi ve o kanunu çıkaran da o zaman Cumhurbaşkanı olan babam İsmet İnönü. Babam, onun gibi yetenekli çocuklara sahip çıkılmasına, onların ileride bir yıldız gibi parlamasına vesile olan 'harika çocuk yasasını' çıkaran insan. Suna Kan'a ve İdil Biret'e inandığı için bu kanun özel olarak çıktı. O 'harika çocuklar'ın kendisi, yıldızı. Ömür boyu sanat aşklarıyla her zaman bütün dünyada parıldadılar ve her zaman anıldılar. O çok zarif, çok güzel bir çocuktu ve o çocuk bizim ailemizde büyüdü. Annemin en sevdiği çocuklarından bir tanesi oldu. Babam, konserlerini en muntazam devam ettiği, dinlediği ve her zaman hayatıyla ilgilendiği bir büyüğü oldu. İyi ki vardın. İyi ki bu güzel ailen var. İyi ki seni seviyoruz ve seni hiç unutmayacağız. Suna Kan'a teşekkür ediyorum. Her zaman var olacaksın" dedi.