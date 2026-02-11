Sunderland- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, Sunderland'e konuk oluyor. Liverpool, topladığı 39 puanla altıncı sırada bulunuyor. Öte yandan ev sahibi Sunderland 36 puanla 11. sırada yer alıyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki, Sunderland- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere’de haftanın son maçları arasında dikkat çeken mücadelede Liverpool, deplasmanda Sunderland ile karşı karşıya geliyor. Arne Slot’un ekibi, son dönemde yaşadığı puan kayıplarını unutturmak ve Avrupa yolunda yeniden ivme yakalamak amacıyla bu zorlu atmosferde sahaya çıkacak. Kendi taraftarı önünde oynayacak olan Sunderland ise güçlü rakibine karşı dirençli bir performans sergileyip hanesine değerli puanlar yazdırarak ligdeki konumunu koruma hedefinde. Peki, Sunderland- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı kanalı...
SUNDERLAND- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Sunderland- Liverpool maçı 11 Şubat Çarşamba (bu akşam) 23.15'te oynanacak.
SUNDERLAND- LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Stadium of Light'ta oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 4 üzerinden canlı yayınlanacak.