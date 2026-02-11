İngiltere’de haftanın son maçları arasında dikkat çeken mücadelede Liverpool, deplasmanda Sunderland ile karşı karşıya geliyor. Arne Slot’un ekibi, son dönemde yaşadığı puan kayıplarını unutturmak ve Avrupa yolunda yeniden ivme yakalamak amacıyla bu zorlu atmosferde sahaya çıkacak. Kendi taraftarı önünde oynayacak olan Sunderland ise güçlü rakibine karşı dirençli bir performans sergileyip hanesine değerli puanlar yazdırarak ligdeki konumunu koruma hedefinde. Peki, Sunderland- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı kanalı...