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        Haberler Yemek Yapma Supangle tarifi: Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz supangle misafirlerinizin favorisi olacak!

        Supangle tarifi: Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz supangle misafirlerinizin favorisi olacak!

        Tatlı krizlerinize ve misafirlerinize hızlıca çözüm sunacak, evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz nefis bir tatlı tarifi: Supangle! Çikolatanın yoğun aroması ve yumuşacık kıvamıyla, bu lezzet damaklarınızı şenlendirecek. Misafirlerinizin favorisi olmaya aday bu tatlı, pratik yapımı sayesinde mutfağınızın vazgeçilmezi olacak. İşte, herkesin beğenisini kazanacak, adım adım supangle tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 16:49 Güncelleme: 02.07.2024 - 17:17
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        Evinizdeki malzemelerle kısa sürede hazırlayabileceğiniz, lezzetiyle herkesi mest edecek bir tatlı arıyorsanız, supangle tam size göre! Çikolatanın zengin tadı ve kıvamıyla büyüleyen bu tatlı, misafirlerinize unutulmaz bir tat sunacak. Kolay yapımıyla her an elinizin altında bulunacak bu tarif, çikolata severler için bir vazgeçilmez haline gelecek. İşte, ev yapımı enfes supangle tarifi!

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        MALZEMELER

        5 su bardağı süt

        4 tatlı kaşığı un

        3 yemek kaşığı kakao

        1 su bardağı toz şeker

        100 gram bitter çikolata

        2yemek kaşığı tereyağı

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        HAZIRLANIŞI

        Soğuk sütü derin bir tencereye aktarın.

        Un, kakao ve toz şeker ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla tüm malzemeyi karıştırın.

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        Toz şeker tamamen eridiğindesupangle karışımını kısık ateşte pişirin.

        Hafif kabarmaya başlayan tatlıya bitter çikolata parçalarını ekleyiptatlının kendi sıcaklığıyla erimesini sağlayın.

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        Kıvam alan supangleyetereyağı ilave edip ocaktan alın.

        Pürüzsüz bir kıvam alması için blender ya da mikser yardımıyla karıştırdığınız supangleyi servis kaselerine paylaştırın.

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        Eğer dilersenizsütle ıslatılmış kek parçalarına servis kaselerinin tabanına yerleştirin.

        Oda sıcaklığında ılınan tatlıları soğuması için buzdolabına kaldırın. Damla çikolata parçaları ile süsledikten sonra supangleniz yenmeye hazır! Afiyet olsun.

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