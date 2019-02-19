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Süper Ay nedir? sorusu bu akşam ayı her zamankinden çok daha büyük ve parlak görenler tarafından araştırılıyor. Türkiye'de saat 18.20'de tam olarak görülen Süper Ay'dan büyüleyici fotoğraflar kaldı. Süper Ay'a dair detaylar ve Süper Ay fotoğrafları haberimizde.