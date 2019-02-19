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Süper Ay nedir? İşte Süper Ay'dan büyüleyici fotoğraflar

Giriş: 19.02.2019 - 20:09 | Güncelleme:  

Süper Ay, bu akşam izleyenleri büyüledi. Ay her zamankinden çok daha büyük ve parlak göründü. Çünkü 2019'un ilk Süper Ay'ı Türkiye saati ile 18.20'de yaşandı. İşte Türkiye'den Süper Ay fotoğrafları

  • 1Süper Ay nedir? Dolunay bu akşam Süper Ay olarak büyüledi
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    Süper Ay nedir? sorusu bu akşam ayı her zamankinden çok daha büyük ve parlak görenler tarafından araştırılıyor. Türkiye'de saat 18.20'de tam olarak görülen Süper Ay'dan büyüleyici fotoğraflar kaldı. Süper Ay'a dair detaylar ve Süper Ay fotoğrafları haberimizde. 

     

  • 2Süper Ay nedir? Dolunay bu akşam Süper Ay olarak büyüledi
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    SÜPER AY NEDİR?

    NASA'nın yaptığı açıklamaya göre bu durum Ay, dolunay evresinde iken Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle gerçekleşiyor. Aslında Salı sabahı tam konumunda ve en büyük halinde olan Ay, akşamında gözlemlenebildi.

  • 3Süper Ay nedir? Dolunay bu akşam Süper Ay olarak büyüledi
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    Dünya'ya 356.800 km'ye kadar yaklaşacak olan Ay, normalde olduğunun yüzde 14'ü kadar daha büyük ve yüzde 30'u kadar daha aydınlık görülecek.

  • 4Süper Ay nedir? Dolunay bu akşam Süper Ay olarak büyüledi
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    2019 yılında yaşanancak bir diğer Süper Ay  ise 19 Mart'da izlenecek. 

     

  • 5Süper Ay nedir? Dolunay bu akşam Süper Ay olarak büyüledi
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    2019'un ilk Süper Ay'ı 20 Ocak'ı 21 Ocak'a bağlayan gece görülmüştü. Aynı gece tam ay tutulması da yaşanmıştı. Bu yüzden tutulma, Süper Kanlı Kurt Ay adını almıştı. 

  • 6Süper Ay nedir? Dolunay bu akşam Süper Ay olarak büyüledi
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    İşte Süper Ay'ın büyüleyici fotoğrafları...

  • 7Süper Ay nedir? Dolunay bu akşam Süper Ay olarak büyüledi
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    Ankara...

  • 8Süper Ay nedir? Dolunay bu akşam Süper Ay olarak büyüledi
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  • 10Süper Ay nedir? Dolunay bu akşam Süper Ay olarak büyüledi
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  • 12Süper Ay nedir? Dolunay bu akşam Süper Ay olarak büyüledi
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  • 14Süper Ay nedir? Dolunay bu akşam Süper Ay olarak büyüledi
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    İstanbul...

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  • 21Süper Ay nedir? Dolunay bu akşam Süper Ay olarak büyüledi
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    Van...

  • 22Süper Ay nedir? Dolunay bu akşam Süper Ay olarak büyüledi
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  • 24Süper Ay nedir? Dolunay bu akşam Süper Ay olarak büyüledi
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  • 27Süper Ay nedir? Dolunay bu akşam Süper Ay olarak büyüledi
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    Trabzon...

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    Antalya...

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