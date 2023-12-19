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        Haberler Gündem Süper hızlı tren nedir, ne zaman yapılacak? Ankara - İstanbul arası 80 dakikaya düşecek!

        Süper hızlı tren nedir, ne zaman yapılacak? Ankara - İstanbul arası 80 dakikaya düşecek!

        Süper hızlı tren projesi Meclis kürsüsünde yeniden gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması sonrası gözler Ankara - İstanbul arasını 80 dakikaya düşürecek projeye çevrildi. Peki, Süper hızlı tren nedir, seferler ne zaman başlayacak? İşte Ankara - İstanbul arasını 80 dakikaya düşürecek projenin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 08:45 Güncelleme: 19.12.2023 - 08:45
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bütçe Görüşmeleri sırısında TBMM'de konuşma yaptı. Meclis'te hayata geçmesini planladıkları projeleri anlatan Bakan Uraloğlu Ankara - İstanbul arasını 80 dakiya indirecek süper hızlı tren projesinin müjdesini verdi. Peki, Süper hızlı tren nedir, seferler ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

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        BAKAN'DAN SÜPER HIZLI TREN MÜJDESİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 Yılı bütçesi ile ilgili konuştu.

        Bakan Uraloğlu, konuşma sırasında yeni bir projenin müjdesini de vererek, "Milli maçımız 90 dakika, biz Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gideceğiz, süper hızlı trenle bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

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        SÜPER HIZLI TREN PROJESİ'NİN DETAYLARI

        Süper hızlı tren projesini detaylarını bir önceki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı konuşmayla projenin detaylarını açıkladı.

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        İşte Karaismailoğlu'nun süper hızlı tren projesiyle ilgili aktardığı detaylar:

        Bu tamamen yeni bir hat olacak. Hat, Ankara Nallıhan ve Sakarya güzergahında inşa edilecek. Fizibilitelerini yaptık, projeleri hazırladık. Süper hızlı tren hattının uzunluğu 344 kilometre olacak. Proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapacağız. Tren saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek.

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        SÜPER HIZLI TREN PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Bakan Uraloğlu projenin ne zaman başlayacağıyla ilgili konuşmasında bir detay vermezken selefi Karaismailoğlu Nisan ayında yaptığı konuşmada projenin başlayacağı tarihle ilgili 31 Mart yerel seçimleri sonrasını işaret etti.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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