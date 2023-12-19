Süper hızlı tren nedir, ne zaman yapılacak? Ankara - İstanbul arası 80 dakikaya düşecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bütçe Görüşmeleri sırısında TBMM'de konuşma yaptı. Meclis'te hayata geçmesini planladıkları projeleri anlatan Bakan Uraloğlu Ankara - İstanbul arasını 80 dakiya indirecek süper hızlı tren projesinin müjdesini verdi. Peki, Süper hızlı tren nedir, seferler ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

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BAKAN'DAN SÜPER HIZLI TREN MÜJDESİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 Yılı bütçesi ile ilgili konuştu.

Bakan Uraloğlu, konuşma sırasında yeni bir projenin müjdesini de vererek, "Milli maçımız 90 dakika, biz Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gideceğiz, süper hızlı trenle bunu gerçekleştireceğiz." dedi.