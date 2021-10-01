Süper Kupa için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl merakla beklenen finalin adı Beşiktaş Antalyaspor oldu. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Süper Kupa finali ne zaman, hangi tarihte ve nerede oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Süper Kupa müsabakasının tarihi henüz belli olmadı.

Her sezon lig başlamadan önce oynanan ancak geçtiğimiz sezon devre arasında oynanan Süper Kupa'nın bu yıl da aynı şekilde sezon ortasında oynatılacağı iddia ediliyor...