Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024-2025 Yeni sezon Süper Lig takvimi
EURO 2024 ve Copa America maçlarının bitiminin ardından gözler Süper Lig'in başlama tarihine çevrildi. Türkiye Süper Lig'in yeni sezon planlamaları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. İşte 2024-2025 yeni sezon Süper Lig takvimi hakkında merak edilen bilgiler...
Türkiye Süper Lig'in başlangıç tarihi için geri sayım sürüyor. Geçen sene Galatasaray'ın şampiyonluğuyla son bulan sezonun ardından, 2024-2025 Süper Lig sezonunun başlama tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Peki, 2024 - 2025 yeni sezon liglerin başlangıç tarihleri ne zaman? İşte, konuya dair yanıtlar...
SÜPER LİG'DE 2024-2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.
SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.