Süper Lig 25. hafta güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig 25. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de Beşiktaş ve Başakşehir haftayı kayıpsız geçerken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor puan kaybı yaşadı. İşte, Spor Toto Süper Lig 25. hafta maç sonuçları ve puan durumu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 25. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|25
|15
|7
|3
|49
|24
|25
|52
|2.TRABZONSPOR A.Ş.
|24
|14
|7
|3
|55
|26
|29
|49
|3.GALATASARAY A.Ş.
|25
|14
|7
|4
|44
|20
|24
|49
|4.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|25
|14
|7
|4
|47
|28
|19
|49
|5.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|25
|13
|4
|8
|40
|32
|8
|43
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|25
|11
|7
|7
|43
|25
|18
|40
|7.FENERBAHÇE A.Ş.
|25
|11
|7
|7
|46
|33
|13
|40
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|24
|9
|7
|8
|29
|28
|1
|34
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|25
|8
|8
|9
|36
|40
|-4
|32
|10.YUKATEL DENİZLİSPOR
|25
|7
|7
|11
|25
|34
|-9
|28
|11.GENÇLERBİRLİĞİ
|24
|7
|6
|11
|32
|42
|-10
|27
|12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|24
|6
|8
|10
|27
|42
|-15
|26
|13.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|24
|6
|7
|11
|36
|35
|1
|25
|14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|24
|7
|4
|13
|25
|40
|-15
|25
|15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|25
|4
|11
|10
|20
|33
|-13
|23
|16.KASIMPAŞA A.Ş.
|25
|6
|5
|14
|36
|50
|-14
|23
|17.MKE ANKARAGÜCÜ
|25
|4
|8
|13
|21
|44
|-23
|20
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|25
|4
|7
|14
|26
|61
|-35
|19
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
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