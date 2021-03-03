Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 28. haftada bugün oynanan 5 ma oynandı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 28. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...
SÜPER LİG 28. HAFTA FİKSTÜRÜ
2 MART SALI
Gaziantep FK2-1Gençlerbirliği
Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş
3 MART ÇARŞAMBA
BB Erzurumspor 2-2 Fatih Karagümrük
Sivasspor 1-1 Hatayspor
Başakşehir FK 1-1 Konyaspor
MKE Ankaragücü 2-1 Galatasaray
Kayserispor 2-1 Çaykur Rizespor
4 MART PERŞEMBE
Kasımpaşa-Trabzonspor
Alanyaspor-Göztepe
Fenerbahçe-Antalyaspor
SÜPER LİG 28. HAFTA PUAN DURUMU (3 MART)
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