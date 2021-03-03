Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 28. haftada bugün oynanan 5 ma oynandı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 28. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...

SÜPER LİG 28. HAFTA FİKSTÜRÜ

2 MART SALI

Gaziantep FK2-1Gençlerbirliği

Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş

3 MART ÇARŞAMBA

BB Erzurumspor 2-2 Fatih Karagümrük

Sivasspor 1-1 Hatayspor

Başakşehir FK 1-1 Konyaspor

MKE Ankaragücü 2-1 Galatasaray

Kayserispor 2-1 Çaykur Rizespor

4 MART PERŞEMBE

Kasımpaşa-Trabzonspor

Alanyaspor-Göztepe

Fenerbahçe-Antalyaspor

SÜPER LİG 28. HAFTA PUAN DURUMU (3 MART)