Trendyol Süper Lig heyecanı, yeni sezonun açılış maçında Gaziantep FK ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiriyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni oyuncularla sahaya çıkarak ilk resmi sınavını verecek. Geçen sezonu 14. sırada bitiren Gaziantep FK ise seyircisi önünde sezona iyi bir başlangıç yapmak ve moral depolamak istiyor. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar…