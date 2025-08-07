Gaziantep FK- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin açılış maçında Gaziantep deplasmanına konuk oluyor. Osimhen, Sane gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı kırmızılılar, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Öte yandan sakatlığı son bulan İcardi'nin Gaziantep maçında oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig heyecanı, yeni sezonun açılış maçında Gaziantep FK ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiriyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni oyuncularla sahaya çıkarak ilk resmi sınavını verecek. Geçen sezonu 14. sırada bitiren Gaziantep FK ise seyircisi önünde sezona iyi bir başlangıç yapmak ve moral depolamak istiyor. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar…
GAZİANTEP FK- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Sezonun açılış maçına sahne olan Gaziantep FK- Galatasaray mücadelesi 8 Ağustos Cuma günü 21.30'da oynanacak.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 üzerinden canlı yayınlanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Jacobs, Barış
OSIMHEN VE ICARDI KAMP KADROSUNDA YOK!
Kamp kadrosunun açıklanmasıyla Osimhen ve Icardi'nin durumu belli oldu.
Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen, kampa geç katıldı. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor.
Bu kapsamda iki futbolcuda Okan Buruk'un açıkladığı kamp kadrosunda yer almadı.
NELSSON VE CUESTA'NIN LİSANSLARI ÇIKARILMADI
Yarınki müsabakada stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek.
Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.