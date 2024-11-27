Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
29 Kasım Cuma:
20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor: Yasin Kol
30 Kasım Cumartesi:
13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün
16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe: Çağdaş Altay
19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Burak Pakkan
1 Aralık Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor: Emre Kargın
19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Alper Akarsu