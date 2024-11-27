Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı!

        Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 13:12 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

        29 Kasım Cuma:

        20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor: Yasin Kol

        30 Kasım Cumartesi:

        13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

        16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

        19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe: Çağdaş Altay

        19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Burak Pakkan

        1 Aralık Pazar:

        16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor: Emre Kargın

        19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

        2 Aralık Pazartesi:

        20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

        20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Alper Akarsu

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Kimyasal sıvı içti! Bebeğe mideden yemek borusu yaptılar
        Kimyasal sıvı içti! Bebeğe mideden yemek borusu yaptılar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?