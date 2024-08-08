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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 19 takımın 13'ü yerli teknik direktörlere emanet - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 19 takımın 13'ü yerli teknik direktörlere emanet

        Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 19 takımın 13'ü yerli, 6'sı ise yabancı teknik direktörle lige başlayacak. Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak maçın ilk düdüğüyle başlanacak sezonda mevcut teknik adamalar arasında en fazla maça çıkan teknik adam Abdullah Avcı oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 13:01 Güncelleme: 08.08.2024 - 13:01
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        19 takımın 13'ü yerli hocaya emanet
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        Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu yarın saat 21.00’de RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray - Hatayspor maçıyla başlayacak. 19 takımın mücadele edeceği sezonda takımlarda 13 yerli, 6 yabancı teknik direktör yer alacak. Yeni sezon öncesi Fenerbahçe’de Jose Mourinho, Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst, Samsunspor’da Thomas Reis, Adana Demirspor’da Michael Valkanis, Antalyaspor’da ise Alex de Souza teknik adamlık koltuğuna oturdu. Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe ise geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Stanimir Stoilov ile yola devam etme kararı aldı.

        13 TAKIM YERLİ TEKNİK DİREKTÖRLERE EMANET

        Süper Lig’in birçok takımı ise geçtiğimiz sezondan kendilerini çalıştıran yerli teknik direktörlerle başarı hedeflerini sürdürecek.

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        Bu doğrultuda Galatasaray’da Okan Buruk, Trabzonspor’da Abdullah Avcı, Başakşehir’de Çağdaş Atan, Çaykur Rizespor’da İlhan Palut, Kayserispor’da Burak Yılmaz, Alanyaspor’da Fatih Tekke, Kasımpaşa’da Sami Uğurlu, Konyaspor’da Ali Çamdalı, Sivasspor’da Bülent Uygun, Hatayspor’da Özhan Pulat, Gaziantep FK’da Selçuk İnan görevlerine geçen sezon kaldıkları yerden devam edecek. Süper Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor’da Arda Turan ve Bodrum FK’da ise İsmet Taşdemir, Süper Lig’de de takımlarının başında olacak.

        EN UZUN SÜREDİR AYNI TAKIMI ÇALIŞTIRAN TEKNİK ADAM İSMET TAŞDEMİR

        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, en uzun süredir aynı takımı çalıştıran antrenör olarak dikkat çekiyor. Buna karşın deneyimli çalıştırıcı ilk defa Süper Lig’de takım çalıştıracak. Taşdemir’i Galatasaray’da geçirdiği 2 sezonda da şampiyonluk yaşayan Okan Buruk takip ediyor. Buruk, sarı-kırmızılıların başında 3. sezonuna girecek. Ayrıca Okan Buruk ve İlhan Palut, bir önceki sezon başında da Süper Lig’de aynı takımın başında olan 2 teknik adam oldu. Eyüpspor’u 1. Lig’de şampiyonluğa taşıyan genç teknik direktör Arda Turan ise bu alanda 3. sırada yer alıyor.

        5 TAKIM SEZONA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİYLE BAŞLIYOR

        Süper Lig’de mücadele edecek takımlardan 14’ü hoca değişikliğine gitmezken 5 takım sezona yeni teknik direktörleriyle başlayacak. Fenerbahçe’de Jose Mourinho, Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor’da Alex de Souza, Samsunspor’da Thomas Reis ve Adana Demirspor’da da Michael Valkanis ligin yeni teknik direktörleri oldu.

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        SÜPER LİG'DE EN FAZLA MAÇA ÇIKAN TEKNİK ADAM ABDULLAH AVCI

        Mevcut teknik direktörler arasında Süper Lig deneyimi en fazla olan isim ise Trabzonspor’un çalıştırıcısı Abdullah Avcı oldu. Deneyimli teknik adam Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor’un başında olmak üzere 454 maça çıktı. Avcı’yı takip eden isim ise Okan Buruk oldu. 50 yaşındaki çalıştırıcı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediye, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray’ın başında toplam 264 maçta görev yaptı. Sivasspor’un teknik direktörü Bülent Uygun ise 9 farklı takımla 251 Süper Lig maçında sahada yer aldı.

        İlk kez Süper Lig’de maça çıkacak olan teknik direktörler ise Jose Mourinho, Giovanni van Bronckhorst, Thomas Reis, Michael Valkanis, Alex de Souza, Arda Turan, Stanimir Stoilov ve İsmet Taşdemir olacak.

        Süper Lig’de görev yapacak tüm teknik direktörler şöyle:

        Okan Buruk: Galatasaray

        Jose Mourinho: Fenerbahçe

        Giovanni van Bronckhorst: Beşiktaş

        Abdullah Avcı: Trabzonspor

        Çağdaş Atan: Başakşehir

        Thomas Reis: Samsunspor

        İlhan Palut: Çaykur Rizespor

        Burak Yılmaz: Kayserispor

        Michael Valkanis: Adana Demirspor

        Fatih Tekke: Alanyaspor

        Alex de Souza: Antalyaspor

        Sami Uğurlu: Kasımpaşa

        Ali Çamdalı: Konyaspor

        Bülent Uygun: Sivasspor

        Özhan Pulat: Hatayspor

        Selçuk İnan: Gaziantep FK

        Arda Turan: Eyüpspor

        Stanimir Stoilov: Göztepe

        İsmet Taşdemir: Bodrum FK

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