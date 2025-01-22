Haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

24 OCAK CUMA

20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

25 OCAK CUMARTESİ

13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: Burak Pakkan

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Emre Kargın

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

26 OCAK PAZAR

13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün

16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan

27 OCAK PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu