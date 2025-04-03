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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 30. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 30. hafta heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'de 30. hafta, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 10:20 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:20
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        Süper Lig'de 30. hafta heyecanı!
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        Ligde haftanın açılış maçında Adana Demirspor, Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Lider Galatasaray, haftayı maç yapmadan geçecek.

        Süper Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:

        4 NİSAN CUMA

        20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (Yeni Adana)

        5 NİSAN CUMARTESİ

        13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor (Çaykur Didi)

        16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

        19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

        6 NİSAN PAZAR

        13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK (Gain Park)

        16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor (Mersin)

        19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

        7 NİSAN PAZARTESİ

        20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

        20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

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