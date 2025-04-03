Süper Lig'de 30. hafta heyecanı!
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta, yarın yapılacak tek maçla açılacak.
Ligde haftanın açılış maçında Adana Demirspor, Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Lider Galatasaray, haftayı maç yapmadan geçecek.
Süper Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:
4 NİSAN CUMA
20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (Yeni Adana)
5 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor (Çaykur Didi)
16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
6 NİSAN PAZAR
13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK (Gain Park)
16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor (Mersin)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
7 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)