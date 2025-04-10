Süper Lig'de 31. hafta heyecanı!
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, yarın yapılacak tek maçla açılacak.
Haftanın açılış müsabakasında Reeder Samsunspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:
11 Nisan Cuma
20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Nisan Cumartesi
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)
19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)
13 Nisan Pazar
16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Gaziantep)
19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
14 Nisan Pazartesi
20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)