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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 31. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 31. hafta heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:53 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:53
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        Süper Lig'de 31. hafta heyecanı!
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        Haftanın açılış müsabakasında Reeder Samsunspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:

        11 Nisan Cuma

        20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        12 Nisan Cumartesi

        16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

        19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)

        13 Nisan Pazar

        16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

        16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Gaziantep)

        19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

        19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

        14 Nisan Pazartesi

        20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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